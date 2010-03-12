Україна лідирує за зростанням споживчих цін серед країн СНД

Україна стала лідером за зростанням споживчих цін серед країн СНД в січні 2010 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2009-го.

Про це повідомляє Державний комітет статистики.

Згідно з повідомленням відомства, споживчі ціни в Україні в січні 2010 року зросли в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 11,1%. Це найвищий показник серед країн СНД.

У Росії, наприклад, ціни за вказаний період зросли на 8%, в Казахстані – на 7,3%, у Вірменії на 7%, в Білорусі – на 6,6%, в Таджикистані – на 5,3%, Молдові – на 2,8%, Азербайджані – на 1,8%, Киргизстані – на 0,7%.

Проте, якщо порівнювати показники місяць до місяця, найбільше зростання споживчих цін зафіксоване в Молдові: в порівнянні з цінами за грудень 2009 року цей показник збільшився на 2,3%. В Україні ціни підвищилися на 1,8%, Азербайджані - на 0,5%, Білорусі – на 0,8%, Вірменії – на 1,7%, Казахстані – на 1,4%, Киргизстані – на 1,3%, Росії - на 1,6% і Таджикистані – на 0,7%.

"Діло"