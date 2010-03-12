Сільгосппродукти на ринках Криму подорожчали на 5%

На ринках Автономної Республіки Крим об`єм продажів сільськогосподарських продуктів в лютому 2010 року знизився на 5%, в порівнянні з січнем цього року, при зростанні цін на 5%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у лютому в Криму підвищилися ціни на свіжі помідори на 36%, свіжу капусту – на 34%, ріпчасту цибулю – на 30%, буряк – на 22%, картоплю – на 20%, цукор – на 19%, свіжі огірки – на 18%, моркву – на 16%, часник – на 8%, крупи – на 7%. Вершкове масло, хліб, сир, фрукти подорожчали на 5%, яйця і телятина – на 4%.

Водночас, знизилися ціни на птицю і солоні помідори – на 6%, свіже молоко – на 2%, свинину і яловичину – на 1%.

Як повідомляв УНІАН, об`єм продажів сільськогосподарських продуктів на ринках Криму в січні 2010 року збільшився на 2,7%, в порівнянні з січнем 2009 року, при зростанні цін на 12,7%.