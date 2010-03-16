На Харківщині овочі подорожчали на 16%

У Харківській області в лютому 2010 року індекс споживчих цін склав 101,9%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За даними облстату, на споживчому ринку області в лютому найбільше подорожчали овочі – на 16%, а саме: цибуля, капуста, картопля, буряк, морква. Серед фруктів, ціни на які зросли в середньому на 3,8%, найбільше подорожчали яблука, виноград і банани. Ціни на цукор зросли на 15,1%.

Значно подорожчала молочна продукція: сири тверді та м`які, сметана, молоко і кисломолочна продукція – на 8,5%. Ціни на рибу живу та охолоджену зросли на 1,5%, на м`ясо – на 0,4%, на борошно, деякі види круп і макарони – на 17%, на хліб – на 3,4%. Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби зросли в середньому на 2,8%.

У ДУ статистики повідомляють, що житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,3%. У сфері охорони здоров`я зросла ціна на фармацевтичну продукцію – на 0,8%.

Подорожчання транспорту на 1,7% в цілому було зумовлене зростанням цін на бензин на 5,5%.

У сфері відпочинку і культури в середньому на 0,7% подорожчали туристично-екскурсійні послуги, послуги спортивних установ, газети, книжки і канцелярські товари.