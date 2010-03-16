В Україні на 10 робочих місць претендують 83 особи (на 1 січня 2010 року - 82 особи).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

При цьому, за даними Держкомстату, кількість українців, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року збільшилася на 0,3% – до 547 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 542,8 тис. осіб , на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).

На 1 березня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 65,9 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,8 тис. осіб ). Зокрема, в лютому 2009 року потреба підприємств у працівниках збільшилася на 0,3 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних у цілому по Україні на 1 березня ц.р. склала 530,3 тис. осіб, що на 0,7%, або 3,6 тис. осіб, більше, ніж на 1 лютого 2010 року (526,7 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 березня 2010 року склав 1,9% від кількості населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які на 1 березня ц.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилася на 0,5%, порівняно з аналогічним показником на 1 лютого ц.р., і склала 411,1 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 11,04 грн. – до 666,6 грн. (на 1 січня 2010 року – 655,56 грн.).