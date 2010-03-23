У Києві відбудеться дев’ять сільськогосподарських ярмарків

26 та 27 березня, за дорученням Київського міського голови, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА в столиці будуть проведені 9 сільськогосподарських ярмарків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

На ярмарках киянам та гостям міста буде запропонований широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

26 березня ярмарок відбудеться: у Дарницькому районі по вул. Ревуцького.

27 березня ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі по вул. Паньківській; у Дарницькому районі по вул. Ревуцького; у Дніпровському районі по вул. А. Бучми; в Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; у Печерському районі по вул. І. Кудрі; у Подільському районі на просп. Правди, 5; у Солом’янському районі по вул. Стадіонній; у Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.