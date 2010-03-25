У Львові зловмисники залишили без газу 5 тис. жителів

У Львові вчора о 14.20 на газопроводі низького тиску зловмисники перекрили подачу газу на розподільчій газовій станції № 1451 та пошкодили вентиль, внаслідок чого без газу залишилося близько 5 тис. споживачів.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської обласної державної адміністрації.

Як уточнили УНІАН у ВАТ «Львівгаз», невідомі перекрили засувку на газопроводі середнього тиску діаметром 300 мм, внаслідок чого було припинено газопостачання селища Брюховичі та житлових масивів Рясне і Рясне-2 Львова, сіл Бірки і Рясне-Руське Яворівського району.

Працівниками «Львівгазу» вчора о 21.00 було відновлено газопостачання сіл Бірки і Рясне-Руське Яворівського району та масиву Рясне-2. Сьогодні, 25 березня, до кінця дня планується відновити газопостачання у Рясному та Брюховичах.

Працівники ВАТ «Львівгаз» працюють у посиленому режимі, проте для відновлення газопостачання потрібно зайти в кожне помешкання і переконатися, що там вимкнені газові прилади, задля уникнення нещасних випадків.

«Зловмисника не затримано. Ведеться слідство», - повідомили у Львівській ОДА.