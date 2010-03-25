Підвищення цін на газ і ЖКП призведе до масових неплатежів

Підвищення цін на газ і житлово-комунальні послуги в нинішніх умовах призведе до масових неплатежів і, як наслідок, до колапсу галузі.

Таку думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН в прес-службі парламентського комітету.

«Яке б рішення не прийняв уряд - підвищувати тарифи поступово або ж разово - це не вихід із ситуації, що склалася, адже якість послуг не зміниться. Підвищення тарифів повинне супроводжуватися підвищенням якості послуг, що надаються. Для цього необхідно провести модернізацію галузі і змінити систему управління. Адже існуюча система - це рівень XIX століття», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами,за умови збереження існуючих тенденцій через декілька років якість послуг буде ще нижча, а ціни знов доведеться підвищувати.

«Для впровадження нових технологій і модернізації ЖКГ, у тому числі і у сфері енергоспоживання, за оцінками фахівців, необхідні інвестиції на рівні 40 млрд. дол., які можна залучити тільки з приватних джерел», - відзначила голова комітету промполітики. Вона впевнена, що знайти гроші, змінити систему управління, і при цьому зберегти контроль держави над житлово-комунальним господарством, можливо завдяки впровадженню в даній сфері механізму державно-приватного партнерства. Це світова практика, коли підприємець інвестує засоби, а держава надає в користування інфраструктуру, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. «ЖКГ – саме та галузь, в якій даний механізм може бути використаний найефективніше», - підкреслила вона.

«Підвищувати тарифи і нічого не робити - тупиковий вектор розвитку галузі. Не хотілося б, щоб уряд пішов цим шляхом, адже в заручниках такої політики опиниться три чверті населення України і ціла галузь, що балансує сьогодні на межі колапсу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.