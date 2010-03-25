Митниця займеться «відбіленням» ринку побутової техніки

Державна митна служба України розпочала втілення масштабного проекту, результатом якого повинно стати «відбілення» ринку побутової техніки та електроніки в Україні.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної митниці.

За повідомленням, на даному етапі проводять активну роботу безпосередньо з виробниками побутової техніки, а також з їхніми офіційними представництвами. Також підписали Меморандум про співпрацю між Державною митною службою України та Асоціацією підприємств побутової техніки та електроніки. Меморандум закріплює домовленості сторін зі співпраці та пошуку нових форм контролю за ввезенням в Україну побутової техніки та електроніки.

Зазначають, що на сьогодні вже створили робочу групу, завданням якої є розробка нової системи контролю за переміщенням через митний кордон побутової техніки. У створенні робочої групи взяли участь представництва практично усіх відомих світових фірм-виробників побутової техніки, які представлені на українському ринку.

Переваги для споживачів від запровадження нового механізму взаємодії полягають у тому, що на ринку побутової техніки значно зменшиться відсоток підробок. Встановлюватимуться уніфіковані ціни в межах країни на товар одного й того ж виробника.