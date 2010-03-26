Київрада заборонила плавання приватних суден у Матвіївській затоці

Київрада заборонила заходити малим приватним суднам у Матвіївську затоку та затоку Оболонь, окрім спортивних, рятувальних та суден контролюючих органів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради. За нього проголосувало 76 депутатів.

Зокрема, як зазначається в рішенні, затвердженими у травні 2005 року правилами користування водними об’єктами для плавання на маломірних суднах, встановлено заборону на рух малих суден, крім спортивних та спеціальних, на територіях громадського відпочинку та місцях, відведених для занять фізкультурою і спортом. До останніх належить Матвіївська затока, на берегах якої розташовано кілька спортивних баз і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що використовують акваторію затоки для спортивних потреб.

Нині від затоки Оболонь до острова Водників маломірним суднам забороняється заходити в Матвіївську затоку. В такий спосіб дія вказаної норми Правил забезпечує належні умови для використання Матвіївської затоки для заняття гребними видами спорту, зокрема.

У прийнятому сьогодні рішенні Київради розширено територію, заборонену для проходу маломірних суден, тобто додається обмеження для користування затокою Оболонь. Підставою для даного рішення стали численні звернення громадян щодо загроз їх життю та здоров’ю, які створюють моторні човни та водні мотоцикли, що заходять в акваторію даної затоки.

Також з аналогічним проханням зверталися до столичної влади і представники спортивних організацій.