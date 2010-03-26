Приміські поїзди курсуватимуть через станцію Київ-Петрівка

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) звертає увагу, що у зв`язку з продовженням ремонтних робіт на перегоні Київ-Московський – Дарниця 30 і 31 березня, а також 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 квітня 2010 року з 9:30 до 19:30 приміські поїзди слідуватимуть через станцію Київ-Петрівка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, у зазначені дні за зміненим маршрутом курсуватимуть такі електропоїзди:

№6809 Яготин – Київ-Петрівка (замість Яготин – Північна);

№6810 Борщагівка тех. – Гребінка через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.);

№6811 Яготин – Борщагівка тех. через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.);

№6812 Київ-Петрівка – Яготин (замість Південна – Яготин);

№6871 Бориспіль – Борщагівка тех. через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.);

№6910 Борщагівка тех. – Ніжин через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.);

№6913 Носівка – Борщагівка тех. через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.);

№6915 Ніжин – Борщагівка тех. через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.);

№6917 Ніжин – Борщагівка тех. через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.);

№6919 Ніжин – Дарниця (замість Київ-Пас.);

№6815 Яготин – Борщагівка тех. через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.);

№6819 Яготин – Дарниця (замість Київ-Пас.);

№6629 Борщагівка тех. – Тетерів

№6916 Борщагівка тех. – Ніжин через Київ-Петрівка (замість Київ-Пас.);

№6920 Дарниця – Ніжин (замість Київ-Пас.);

№6633 Борщагівка тех. – Бородянка (замість Київ-Пас.);

№6708 Борщагівка тех. – Миронівка через Київ-Товарний;

№6817 Гребінка – Дарниця (замість Київ-Пас.);

№6596 Дарниця – Ніжин (замість Київ-Пас.);

№6921 Ніжин – Борщагівка тех. через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.);

№6824 Дарниця – Яготин (замість Київ-Пас.);

№6816 Борщагівка тех. – Яготин через Київ-Петрівку (замість Київ-Пас.);

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху поїздів, оскільки у вищезазначені дні будуть змінені також розклади руху приміських поїздів підвищеного комфорту № 813 № 817 № 807 № 808 № 810 № 812 № 816 № 814 № 846 № 838.