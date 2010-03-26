Холдинг «Т і С» планує випустити понад 180 тонн пасок

Хлібопекарські підприємства «Холдингу «Т і С», одного з найбільших виробників хлібобулочних виробів, планують випустити в п.р. понад 180 тонн пасок. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Хлібокомбінати ВАТ «Кримхліб» мають намір випустити близько 112 тонн пасок, а ВАТ «Одеський коровай» планує випекти 47 тонн пасхальних кексів. Виробництво святкової продукції почнеться 30 і 29 березня відповідно.

Асортимент Сімферопольського хлібокомбінату буде представлений традиційним кексом "Воскресний" (з додаванням родзинок) вагою 0,15 кг, 0,3 кг, 0,6 і 1 кг, кексом "Великодній" (з додаванням родзинок, цукатів, горіхів, маку, прикрашений ручним декоративним розписом) масою 0,4 кг і 0,65 кг, упакований у святкову коробку. Також Сімферопольський хлібокомбінат планує випустити набори "Пасхальні", які складатимуться з трьох кексів по 0,1 кг і по 0,3 кг, упаковані в подарункову упаковку. Крім того, підприємство продовжить випуск елітної паски "Пасхальної святкової" вагою 1 кг, виготовленої з додаванням цукатів, маку, родзинок, коньяку.

Одеські пекарі запропонують покупцям традиційні кекси «Святковий» вагою 0,4 кг і 0,6 кг, виготовлені з додаванням родзинок і декоративною прикрасою нонпареллю. Цього року «Одеський коровай» також запропонує покупцям пасхальний набір, що складається з двох пасок по 0,1 кг, випечених за традиційною рецептурою. Крім того, підприємство планує продовжити випуск елітної паски «Пасхальної» (0,9 кг), виготовленої з додаванням родзинок, цитрусових цукатів, желетті, прикрашеної різнокольоровою нонпареллю. Цього року «Одеський коровай» планує почати реалізацію своїх пасок у Києві.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Холдинг "Т і С" - один з великих операторів на ринку хліба і борошна в Україні. "Холдинг "Т і С" володіє контрольними пакетами акцій ВАТ "Кримхліб", до складу якого входять 7 хлібокомбінатів, ВАТ "Одеський коровай", зернопереробного підприємства ЗАТ "Сімферопольський КХП". Компанія управляє ТОВ "Білгород-Дністровська паляниця" та ТОВ "Котовській хлібокомбінат".