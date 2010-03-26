Кількість людей, які відпочили в Криму, знизилася на 15%

З початку 2010 р., станом на 26 березня, кількість людей, які відпочили в Криму, становила 102,9 тис. осіб, що на 15,2% нижче за рівень минулого року (2009 р. - 121,4 тис. чол.).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міністерстві курортів і туризму АРК.

Згідно з повідомленням, з початку року в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах Криму (за даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів) відпочили 42,7 тис. осіб., що на 19,8% менше, ніж за аналогічний період 2009 р. (53,3 тис. осіб.).

На сьогоднішній день в Криму працює 122 санаторно-курортних установи і туристських підприємства (2009 р. - 120), коефіцієнт заповнюваності працюючих санаторно-курортних установ і туристських підприємств становив 45,4% (2009 р. - 46,9%).