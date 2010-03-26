Столична ДАІ шукає автоперевізників без ліцензії

З 26 березня по 14 квітня Державтоінспекція Києва проводить комплекс профілактичних заходів під умовними назвами «Автоперевізник» та «Спецсигнал».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ ГУМВС України в м. Києві, мета операції «Автоперевізник» - виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності перевізників, що працюють без ліцензії, а також попередження порушень Правил дорожнього руху та дорожньо-транспортних пригод за участю громадського транспорту.

Під час проведення профілактичних заходів інспектори ДАІ посилять контроль за технічним станом громадського транспорту, який здійснює перевезення пасажирів. Особлива увага приділятиметься справності запасних та аварійних виходів, укомплектованості вогнегасниками, виявленню фактів незаконного переобладнання автобусів, встановлення додаткових місць для сидіння.

Також буде ретельно перевірятися дотримання режиму праці та відпочинку водіїв, проведення їх обов`язкового медичного огляду перед виходом на маршрут.

Мета іншої операції «Спецсигнал» - протидія безпідставному використанню спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв на транспортних засобах.

У столичній ДАІ нагадують, що застосування спецсигналів передбачено тільки на автомобілях спеціального призначення, зокрема, міліції, швидкої допомоги, пожежної охорони.

З початку року співробітниками Державтоінспекції виявлено 184 фактів незаконного обладнання автомобілів спецсигналами.