Обмеження кількості ВНЗ для подачі документів звужує права вступників

Обмеження кількості вищих навчальних закладів, до яких можна подати документи до вступу, звужують права вступників. Про це повідомила УНІАН розробник вітчизняної системи зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), перший директор Українського центру оцінювання якості освіти Лілія ГРИНЕВИЧ.

За її словами, замість того, аби вдосконалити систему прийому та документообігу, нинішнє керівництво Міністерства освіти та науки України пішло шляхом звуження прав вступників.

“У всьому цивілізованому світі не ставлять ніяких обмежень для вступників”, - зазначила вона.

Л.ГРИНЕВИЧ також зазначила, що перекладення тестів мовами нацменшин сприятиме подальшій регіоналізації України. “Так, на виході ми отримаємо ситуацію, коли громадяни країни просто не знатимуть її державної мови”, - зазначила вона.

Як повідомила газета “Комерсант-Україна”, 25 березня на засіданні Союзу ректорів вищих навчальних закладів міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що у 2010 році абітурієнти зможуть подати документи до не більше ніж п`яти вузів і не більше, ніж на три спеціальності.

Крім того, тести будуть перекладені мовами нацменшин: кримсько-татарською, молдовською, польською, угорською, російською та румунською.