General Motors відкликає автомобілі через небезпеку займання двигуна

Американська автомобільна корпорація General Motors оголосила про відкликання близько 5 тисяч фургонів Chevrolet Express і GMC Savana, випущених у лютому і березні, через виявлені дефекти.

Як передає РІА «Новости», фахівці виявили несправність генератора, що може стати причиною займання двигуна.

Виробництво Chevrolet Express і GMC Savana припинене. Власників фургонів закликали припинити експлуатацію моделей, припаркувати свої автомобілі подалі від будівель та інших автомобілів і відключити клеми акумулятора.

Минулої неділі, 21 березня, GM Daewoo, що представляє південнокорейське відділення корпорації General Motors, оголосила про відкликання більш як 58 тис. своїх автомобілів у зв`язку з виявленими дефектами.

General Motors нещодавно також відкликав близько 1,3 млн. автомобілів у Північній Америці через дефект гідропідсилювача керма. Раніше про відкликання сотень тисяч своїх автомобілів оголошували компанії Honda, Toyota і Volkswagen.