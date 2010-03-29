Водії тролейбусів попереджають про безстроковий страйк у Києві

Водії тролейбусів попереджають про проведення у Києві безстрокового страйку з 5 квітня, якщо не будуть виконані їхні вимоги покращити умови праці.

Про це заявив повідомив голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК на прес-конференції в УНІАН.

За його інформацією, сьогодні близько сотні водіїв тролейбусного депо №2 в Києві (близько половини водіїв зміни) провели попереджувальну акцію проти систематичної затримки заробітної плати працівникам депо та порушень їхніх прав – з 5.00 до 10.00 не виїхали на обслуговування своїх маршрутів.

При цьому М.ЯКІБЧУК повідомив, що адміністрація депо №2, яка намагалась перешкодити проведенню акції, частково наповнила маршрути тролейбусами за рахунок викликаних водіїв-пенсіонерів та водіїв з інших депо, або тих водіїв, які не мали працювати сьогодні зранку. Також були залучені резервні тролейбуси з нерентабельних маршрутів та з інших депо.

“Перш за все, ми не просто говоримо, що хочемо провести страйк і нам треба дати зарплату. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо добитися нормальних умов праці, як для працівників, і так само для киян. Ми не ставимо питання, щоб просто заблокувати роботу, щоб кияни не могли добратися до роботи нормально. Я впевнений - якщо наші умови не будуть виконані протягом семи днів, то нас підтримають і інші депо. Нас підтримують на сьогоднішній день й інші профспілкові організації. Ми організуємо загальний страйк в Києві. Я в цьому впевнений”, - зазначив М.ЯКІБЧУК.

За його словами, на сьогодні практично всі працівники транспортних організацій міста готові підтримати акцію водіїв тролейбусного депо №2.

“Питання в тому – повага до киян. Ми не хочемо зупинити транспорт. Ми висунули вимоги і намалювали, як вирішити проблему, яка склалася в Києві”, - наголосив лідер НФПУ.

Голова ініціативної групи водіїв Олександр КОРНІЄНКО поінформував, що вимоги трудового колективу були юридично оформлені з дирекцією депо за три місяці до страйку, але висунуті вимоги не були задоволені, крім однієї, яку частково виконали у п’ятницю. “Відбулося те, що в п’ятницю частково заробітна плата була працівникам погашена. І ми вважаємо, що це є наша велика перемога. За січень повністю погашена заробітна плата, за лютий – частково, процентів 60-70 і залишилось погасити заборгованість по заробітній платі за березень”, - сказав він.

Водночас О.КОРНІЄНКО наголосив, що є ряд інших, не менш важливих вимог, зокрема, повернення до оплати праці на рівень 2008 року.

“Знизили зарплату практично в два рази за останні два роки... З водіїв позрізали все, що можливо – забрали премії, надбавки за складність маршрутів. Зараз 2 тис. - 2,2 тис. заробітна плата водія першого класу – найвища класність в депо”, - заявив він.

Також серед вимог водіїв - повернення до дієвої системи наркологічного контролю та відкриття їдалень для водіїв; ліквідація порушень безпеки праці на тролейбусних маршрутах, а також повноцінне забезпечення депо запчастинами і ремонт рухомого складу.

Як стверджують водії, у тролейбусному депо №2 на маршрути через аварійний стан не може вийти на багатьох лініях майже половина рухомого складу, наприклад на 18-му маршруті замість 30 тролейбусів сьогодні вийшло 14.

Водії вимагатимуть також звільнити керівника депо через порушення їхніх прав, і шестеро з них вже подали відповідні позови до директора тролейбусного депо №2 Василя НАЗАРЧУКА та КП “Київпастранс”.

У свою чергу, М.ЯКІБЧУК повідомив, що звернувся до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з вимогою якнайшвидше вирішити питання про доцільність перебування В.НАЗАРЧУКА на посаді директора вказаного депо.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня прес-служба НФПУ повідомила, що 29 березня водії тролейбусно-експлуатаційного депо №2 з 5.00 до 10.00 проведуть попереджувальний страйк з вимогою погасити борги із заробітної плати.

Трудовий конфлікт виник, зокрема, через те, що працівники тролейбусного депо №2, а це 900 осіб, отримали лише 30% зарплати за січень, а за лютий не отримували жодних виплат.