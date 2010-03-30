"Харківстандартметрологія" виявила ГМО у 2% харчових продуктів
10:21, 30 березня 2010Права споживачів
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З вересня 2009 року
Фахівці ДП "Харківстандартметрологія" з вересня 2009 р. виявили генно модифіковані організми (ГМО) в 2% перевірених харчових продуктів. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.
Повідомляється, що ГМО були виявлені в продуктах, які містять сою, зокрема, в м`ясній продукції, а також в овочах, харчових ароматичних добавках і кукурудзяних паличках.
Довідка УНІАН. На сьогодні Національне агентство з акредитації України акредитувало в системі Держспоживстандарту 10 лабораторій на право проведення якісного і кількісного визначення генетично модифікованих організмів у продукції.
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