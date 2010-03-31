McDonald's відкрив Університет гамбургера в Шанхаї

У Шанхаї відкрили перший китайський Університет гамбургера McDonald`s, повідомляє Associated Press.

Університет гамбургера коштував McDonald`s 250 мільйонів доларів. Перед навчальним закладом розмістили головний символ ресторанів швидкого харчування - статую Рональда Макдональда (Ronald McDonald). Проте заняття в університеті присвячені не приготуванню гамбургерів, а різним аспектам ведення бізнесу.

На думку керуючого директора McDonald`s в Азіатсько-тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході і в Європі Тіма ФЕНТОНА (Tim Fenton), китайський ринок мережі ресторанів швидкого харчування є найбільш прогресуючим. Дохід від продажу фаст-фуду в Китаї в 2009 році склав 300 мільярдів доларів. За словами Т.ФЕНТОНА, вибір Шанхаю має стратегічне значення для розвитку компанії.

Як відзначають співробітники університету, вони постараються зробити все можливе, щоб "стати Гарвардом в бізнес-індустрії швидкого харчування".

Перший Університет гамбургера з`явився в 1961 році в штаті Іллінойс у США. Тоді його закінчили 14 студентів. На даний момент університет відвідують п`ять тисяч осіб щорічно. Він визнаний найстарішим корпоративним університетом світу.

Lenta.ru