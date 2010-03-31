В Одеській затоці створять рекреаційний острів на палях

Проект створення рекреаційного острова "Візантія" в Одеській затоці розроблено "Творчою архітектурною майстернею Володимира МЕЩЕРЯКОВА».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в міськраді директор комунального підприємства "Агентство програм розвитку Одеси" Михайло ФРЕЙДЛІН.

«Причому, ідею схвалили фахівці, і проект вже є частиною містобудівної концепції розвитку Одеси", - зазначив М.ФРЕЙДЛІН.

У свою чергу, автор проекту - начальник управління з питань охорони об`єктів культурної спадщини Одеської міськради В.МЕЩЕРЯКОВ уточнив, що «початок будівництва першої черги острова "Візантія", який планується створити на 40 гектарах морської затоки, можливий вже на початку 2011 року. На його реалізацію в повному обсязі потрібно від 1,5 до 2 млрд. дол.»

"Острів задуманий як своєрідний "Лас-Вегас" на палях із застосуванням масштабів старої Одеси, - уточнив В.МЕЩЕРЯКОВ. - Тільки замість центральних вулиць - Пушкінської, Рішельєвської, Дерибасівської, Грецької і Єкатеринінської - будуть створені однойменні канали, якими зможуть пропливати яхти".

Якщо проект «Візантія» приверне увагу інвесторів, сказав він, то «вже через рік - стільки потрібно для розробки технічної документації - можна приступати до будівництва острова».

«На його території будуть збудовані казино, готелі і житлові апартаменти. З трьох сторін "Візантія" буде зв`язана з Одесою мостами. Навісні пішохідні естакади будуть перекинуті і через канали", - резюмував архітектор В.МЕЩЕРЯКОВ.