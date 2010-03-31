Уряд обіцяє зниження ціни на нафтопродукти на 5%

Найближчими днями ціни на нафтопродукти в Україні будуть знижені на 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Він відзначив, що відповідної домовленості було досягнуто між урядом і нафтотрейдерами.

«На 5% всі ціни буде знижено», - сказав А.КЛЮЄВ, відзначивши, що деякі нафтотрейдери вже знизили ціну.

Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 19 по 26 березня 2010 року середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-80 – збільшилися на 5,5% - із 6,78 грн./літр до 7,15 грн./літр

Бензин А-92 – збільшилися на 4,2% - із 7,33 грн./літр до 7,64 грн./літр

Бензин А-95 – збільшилися на 4,2% - із 7,80 грн./літр до 8,13 грн./літр

Дизельне пальне – збільшилися на 5,5% - із 6,76 грн./літр до 7,13 грн./літр