На Прикарпатті стартувала акція «Посади своє дерево та збережи»

На Прикарпатті запровадили обласну щорічну акцію «Посади своє дерево та збережи його». Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації розпорядження «Про запровадження проведення обласної акції «Посади своє дерево та збережи його» підписав голова ОДА Михайло ВИШИВАНЮК.

Під час акції, що триватиме до 9 травня, реалізовуватимуть заходи зі створення нових лісових насаджень, закладки та упорядкування парків, скверів, алей, садів, захисних насаджень вздовж доріг, річок, полів, висадки окремих дерев, кущів, створення нових газонів та квітників.

Райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення, селищним, сільським радам разом з керівниками підприємств, організацій, установ, шкіл, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів доручено організувати роботи з проведення обласної акції «Посади своє дерево та збережи його»; забезпечити участь учнівської та студентської молоді у проведенні акції.

Також рекомендовано ветеранським організаціям взяти участь у створенні алей пам’яті, меморіальних скверів, парків тощо на честь відзначення 65-ї річниці Дня Перемоги; громадським об’єднанням, політичним партіям провести організаційну роботу щодо залучення населення до участі в акції.