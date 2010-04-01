У Дніпропетровську завершили опалювальний сезон

Сьогодні у Дніпропетровську завершено опалювальний сезон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.

Подачу тепла припинено у зв`язку із підвищенням середньодобової температури повітря. Останні три доби вона перевищувала плюс 8 градусів за Цельсієм. Лікарні та пологові будинки обласного центру опалюватимуться до 10 квітня. Гаряча вода для населення та закладів соціальної сфери подаватиметься у міжопалювальний сезон за умови оплати цієї послуги.

На сьогодні споживачі завинили теплопостачальним підприємствам Дніпропетровська 260 млн. грн., з яких 220 млн. грн. - борг за 2009/10 опалювальний сезон. 85% цієї суми - борги населення.

У Дніпропетровську подачу тепла здійснюють комунальні підприємства “Дніпропетровські міські теплові мережі”, “Теплоенерго”, “Теплотранс” і “Коменергосервіс”. У місті нараховується 578 котелень, 388 з них знаходяться у комунальній власності.