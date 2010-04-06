На Прикарпатті пройде фестиваль «Писанка»

У місті Коломия Івано-Франківської області 10-11 квітня пройде фестиваль «Писанка».

Про це УНІАН повідомили у відділі культури Коломийського міськвиконкому.

10 квітня відбудеться офіційне відкриття фестивалю, на яке приїдуть майстри писанкарства не лише з України, але і з інших країн, зокрема, з Польщі, Росії, Румунії. Основні дійства відбудуться на площі перед єдиним у світі Музеєм Писанки у Коломиї.

У програмі фестивалю - виставка-продаж творів декоративно-ужиткового мистецтва, конкурс писанкового розпису, мистецька програма фестивалю за участю колективів народної аматорської творчості, українські Великодні вечорниці для молоді, розважальна програма «Коломийська забава».

Родзинкою фестивалю має стати конкурс розпису нетрадиційної писанки.

Переможці конкурсів будуть нагороджені грамотами та цінними призами.