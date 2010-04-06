У Росії буде пам'ятник домашнім капцям

У Саранську поставлять пам`ятник капцям, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на представника міської адміністрації.

Крім цього в столиці Мордовії з`являться скульптури, які увічнять для нащадків шоколад, двірника з мітлою, ліхтарника, городового біля світлофора, сантехніка і початок життя.

Повідомляється, що проекти всіх скульптурних композицій вже схвалені міськими властями. Створювати скульптури буде заслужений художник Мордовії, член Союзу художників Росії Григорій ФІЛАТОВ.

Це далеко не перший досвід Г.ФІЛАТОВА зі створення незвичайних композицій. Саранськ вже прикрашають його пам`ятники "Кіт учений на ланцюгу", "Старий зі старою біля синього моря", " Шапокляк з крискою Ларискою". Сам скульптор зазначив, що з нових проектів йому найважче даються саме капці і початок життя.