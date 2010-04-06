Полтавщина запрошує на відпочинок

24-25 квітня в Комсомольську (Полтавська обл.) пройде IV Міжрегіональна виставка - турсалон «Відпочивайте на Полтавщині»

Про це повідомила журналістам начальник відділу з питань туризму й курортів Полтавської обласної державної адміністрації Лариса ОНІЩУК.

За її словами, з метою розвитку інфраструктури туризму та підвищення обізнаності населення Полтавської області і гостей Комсомольська з туристичними можливостями регіону в рамках виставки-турсалону буде проведено конференції, семінари, майстер-класи.

«Ми хочемо здійснити популяризацію туристичних можливостей області і ознайомити з ними представників туристичного, готельного, ресторанного бізнесу. Програма заходу спрямована на те, аби кожний відвідувач виставки міг познайомитися з туристичними можливостями районів області, які взяли участь у виставці, укласти контракти на подальшу співпрацю, а також відпочити», - сказала Л.ОНІЩУК.

Вже традиційно в рамках заходу порадують туристів майстри народної творчості Опішнянською керамікою, Решетилівським гобеленом, Карловською писанкою, Великобагачанським і Новосанжарським лозоплетінням, Котелівськими картинами, Чутівським і Новосанжарським бісером.