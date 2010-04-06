На Вінниччині затримали дві вантажівки зі спиртом

На Вінниччині правоохоронці затримали майже 13 тис. літрів контрабандного спирту, який був ввезений з території Придністров’я.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, контрабандний товар перевозився автошляхом Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь. В 200-літрових діжках спирт перевозили на двох вантажівках Камаз та ДАФ. Вантажівки зупинили при виїзді з селища Крижопіль. Загальна кількість вантажу – 64 діжки, що становить 12 тисяч 800 літрів спирту. Автомобілями керували водії з Вінницької області.

Як стало відомо, спирт був ввезений через державний кордон з території Придністров’я на територію Піщанського району. Оперативниками двох сусідніх районів: Піщанського та Крижопільського була реалізована оперативна інформація щодо контрабандного товару.

Водії вантажівок пересувались виключно польовими дорогами та з їх слів кінцевий пункт контрабандного шляху мав бути в селі Ободівка Тростянецького району, де мало відбутись перевантаження на інші автомобілі. Затримані розповіли, що не є власниками контрабандного товару, а виключно найнятими водіями.

За попередніми даними, контрабандний спирт оцінюється на суму близько 500 тисяч грн.