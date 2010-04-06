На Тернопільщині забракували 61% ковбасних виробів

За I квартал 2010 року ДП «Тернопільстандартметрологія» перевірило продукцію на загальну суму 8 млн. 352 тис. 964 грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідала продукція на суму 760 тис. 292 грн. (9,1%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом перевірили 32 підприємства харчової галузі області. На 27 із них інспектори виявили порушення.

Зокрема, на 10 підприємствах області перевірили хлібобулочних виробів на суму 18 тис. грн. На 8 із них забракували продукції на суму 3 тис. грн. (16,7%). За порушення вимог НД підприємства були оштрафовані на суму понад 43 тис. грн.

Окрім цього, фахівці ДП «Тернопільстандартметрологія» перевірили 9 суб’єктів господарювання, що виробляють м’ясні та ковбасні вироби. На 8 із них виявили порушення. За результатами перевірок заборонили реалізовувати 14 видів м’ясної продукції та ковбасних виробів на загальну суму 25 тис. грн. (61%).

На одному із підприємств молочної галузі регіону вартість забракованого молока перевищила 9 тис. грн., що становить 10% від вартості перевіреного. За виявлені порушення підприємство було оштрафовано на суму близько 5 тис. грн.

За результатами перевірок впродовж І кварталу 2010 року фахівці ДП «Тернопільстандартметрологія» видали 33 приписи про усунення порушень та 28 приписів про заборону реалізації всієї продукції.