Майже тисяча столичних маршруток несправні

Близько 900 із 4200 перевірених маршрутних таксі, які здійснюють пасажироперевезення в Києві, несправні.

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управлінні МВС України у м. Києві.

За даними ЦГЗ, такі результати були отримані під час перевірки працівниками столичної ДАІ підприємств, які здійснюють пасажироперевезення. В ході спецоперації «Перевізник», яка розпочалася 26 березня і триватиме до 14 квітня цього року.

Як зазначили в міліції, за цей час перевірено 238 суб’єктів підприємницької діяльності, які мають дозвіл на перевезення людей в маршрутних таксі.

За підсумками перевірки на 9 з них подано документи до відповідних державних органів з вимогою анулювати ліцензії на здійснення такого виду діяльності.