Ямки на дорогах зникнуть до 9 травня

Роботи з ліквідації ямковості та деформації покриття на дорогах загального користування міжнародного значення мають бути завершені до 9 травня, державного значення - до 30 травня, відновити дорожнє полотно на автодорогах місцевого значення передбачається до 15 червня.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, дорожні служби активізували роботу з усунення руйнувань покриття проїжджої частини автомобільних доріг, пошкодженого в результаті складних погодних умов у зимовий період. У стислі терміни відновити дорожнє полотно і привести його в належний стан доручив шляховикам міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Для виконання цього доручення підрозділу "Укравтодору" організували ремонтно-відновлювальні роботи у три зміни. Задіяні спеціальна техніка і устаткування, застосовується гаряча асфальтобетонна суміш.

За прогнозами фахівців "Укравтодору", вартість зазначених робіт становитиме більш як 1 млрд. грн.