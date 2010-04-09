За останній рік українці збідніли на 10%

11:12, 09 квітня 2010
Права споживачів
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За межею бідності в Україні перебувають 78% людей - ООН

За статистикою ООН, за межею бідності в Україні перебувають 78% людей.

Україна посідає 83-тє місце за рівнем розвитку суспільства, опустившись за останній рік на сім сходинок рейтингу, – відзначають експерти ООН.

Уповноважена з прав людини Ніна КАРПАЧОВА пояснила таке падіння тим, що реальні доходи українців знизилися на 10%, і зросла кількість малозабезпечених.

Радіо Свобода

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