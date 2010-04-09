Уряд регулюватиме встановлення тарифів на ЖКП

Уряд України має намір ввести централізоване регулювання системи встановлення тарифів на ЖКП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам повідомив міністр житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ.

Він зазначив, що на сьогодні ця тема серйозно обговорюється. “У нас є, щонайменше, два законопроекти, один із них зареєстрований у парламенті ще півтора року тому. Я думаю, що до осені ця проблема буде розв’язана. Принаймні, політичне рішення про конкретний термін створення такого регулятора буде ухвалене, я думаю, не пізніше квітня-травня”, - сказав О.ПОПОВ.

При цьому він підкреслив, що навряд чи таким органом-регулятором стане національна комісія з регулювання на зразок тих, які регулюють тарифи на електроенергію і послуги зв`язку, оскільки сьогодні в уряді і держсистемі управління відбувається скорочення чисельності персоналу.

Міністр припустив, що функції регулятора будуть покладені на певне відомство. “Регулятор – це додаткова чисельність (кадрів – УНІАН), тому, можливо, цього року буде якийсь компромісний варіант: можливо, якесь окреме відомство – якісь підрозділи міністерств візьмуть на себе функцію регулювання”, - сказав О.ПОПОВ.

При цьому він висловив упевненість, що центральне регулювання системи визначення тарифів в Україні буде введено.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 23 грудня 2009 року схвалив проект закону «Про Національну комісію регулювання на ринку комунальних послуг» (НКРРКП). Передбачалося, що НКРРКП займатиметься встановленням вартості виробництва і транспортування тепла, при цьому остаточні тарифи для продажу послуг споживачеві, згідно з документом, залишатимуться в компетенції місцевої влади.