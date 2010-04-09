На Хмельниччині фрукти подорожчали майже на 10%

У Хмельницькій області в березні цього року індекс споживчих цін склав 0,7%

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики області.

Повідомляють, що за вказаний період в регіоні найбільше подорожчали фрукти – на 9,6%. Істотно (на 2,1-4,7%) подорожчали риба і продукти з риби, хліб і хлібопродукти, яйця, овочі, маргарин і інші рослинні жири.

Водночас, на 4-10,1% подешевшали сири, цукор, яловичина, молоко, сметана, тваринні жири; на 0,3-0,6% - свинина, масло, м`ясо птиці.

Алкогольні напої подорожчали на 0,2%, тютюнові вироби - на 5,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров`я (на 0,7%), в основному, зумовлене подорожчанням амбулаторних послуг – на 1,8%.

Ціни на транспорт підвищилися на 0,1%, у зв`язку з підвищенням цін на паливо і масла на 1,4%. Знизилися ціни на автомобілі і автодорожні пасажирські перевезення – на 0,3% і 0,8%, відповідно.

Побутова техніка, аудіотехніка, фотоапаратура і устаткування для обробки інформації, а також туристичні послуги подешевшали на 0,5-0,8%.