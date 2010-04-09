Продукцію “Щедрий ДАР” схвалили науковці

Продукцію “Щедрий ДАР”, яку виробляє компанія «Кернел», один з лідерів на ринку виробництва соняшникової олії в Україні, схвалив Український Науково-дослідний інститут харчування Міністерства охорони здоров’я України. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що з 1 травня 2010 року на українських етикетках олії ТМ «Щедрий ДАР» буде розміщено знак «Схвалено Українським НДІ харчування МОЗ України”. Підставою для цього стали результати проведених комплексних гігієнічних досліджень соняшникової олії ТМ «Щедрий ДАР», які довели, що представлена продукція за органолептичними, фізико-хімічними показниками та критеріями безпеки відповідає необхідним нормам якісної та корисної продукції, а відтак, може бути рекомендована для щоденного споживання.

Зазначають, що фахівці Українського НДІ харчування провели комплексні гігієнічні дослідження олії соняшникової ТМ «Щедрий ДАР», виготовленої у відповідності до ДСТУ 4492:2005 «Олія соняшникова. Технічні умови», таких зразків: олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки «П» (так званої «холодної рафінації») та олія соняшникова нерафінована виморожена холодного пресування першого віджиму, яка виробляється на Полтавському олійноекстракційному заводі.

В компанії додали, що у 2005 році на підприємстві запустили новий комплекс рафінації та бутилювання соняшникової олії потужністю 350 т на добу. Сучасна технологія пресування насіння дозволяє отримати пресову олію, яка максимально зберігає корисні для організму речовини, а повна автоматизація виробництва виключає втручання «людського фактора», а отже – можливість помилки зведена до нуля.

Результати досліджень довели, що представлена продукція за органолептичними, фізико-хімічними показниками (пероксидне число, кислотне число) та показниками безпеки (вміст токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів та радіологічні показники) не просто відповідає вимогам ДСТУ 4492:2005 «Олія соняшникова. Технічні умови», а ці показники значно нижчі у 2-10 разів, ніж допустимі.

На підставі результатів проведених досліджень Український НДІ харчування дозволив ТОВ «Кернел-Трейд» при маркуванні продукції ТМ «Щедрий ДАР» використовувати спеціальний знак «Схвалено Українським НДІ харчування МОЗ України», а це означає, що олія «Щедрий ДАР» є якісною і корисною для усієї родини.

У компанії розказали, що олію ТМ «Щедрий ДАР» випускають двох видів: холодної рафінації та першого віджиму. Під час виробництва олії холодної рафінації ТМ «Щедрий ДАР» завдяки новітній технології лагідного очищення – холодної рафінації – час обробки на високотемпературних етапах скорочено у шість разів. Щадний температурний режим обробки зберігає в олії максимум вітамінів, мікроелементів та забезпечує її оптимальний поживний склад. Природний фільтр з активованого вугілля очищує олію від канцерогенних речовин. Саме тому олія холодної рафінації є незамінною для здорового харчування. Така олія ідеально підходить для приготування гарячих страв.

Олію першого віджиму ТМ «Щедрий ДАР» віджимають з цільного, неушкодженого насіння соняшника вищої якості. Її отримують одноразовим віджимом за невисокої температури – до 55 градусів. Процес триває лише 40 хв., завдяки чому олія залишається «живою» та зберігає вітамін Е, провітамін А та інші біологічно активні речовини. Технологія її виробництва подібна до технології виробництва оливкової олії «extra virgin». Тому олія першого віджиму більш корисна для здоров’я, ніж звичайна нерафінована.

Така олія ідеально підходить для приготування салатів та холодних страв. Її м’який смак та легкий аромат свіжовіджатої олії зроблять найяскравішою будь-яку страву.