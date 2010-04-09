У столиці затримали 11 нетверезих водіїв маршруток

За два тижні у столиці співробітники ДАІ затримали 11 водіїв маршруток та автобусів, які працювали у нетверезому стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ міста Києва, з 26 березня по 14 квітня столична ДАІ проводить операцію «Автоперевізник», мета якої - виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності перевізників, що працюють без ліцензії, а також попередження порушень Правил дорожнього руху водіями громадського транспорту.

Як повідомив начальник управління ДАІ Києва Анатолій КУРІННИЙ, посилений контроль на лінії дав свій результат. За час операції вже виявлено 96 перевізників, які працюють без ліцензій. Також зафіксовано понад 1000 фактів перевищення швидкісного режиму, проїзду на заборонний сигнал світлофора та інших грубих порушень.