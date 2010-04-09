У Тернопільській області подешевшали молоко, сир і яйця

У Тернопільській області індекс споживчих цін в березні цього року проти лютого склав 100,7%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики області, на споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 0,6%. Найбільше – на 9,3% подорожчали фрукти, на – 2,5% овочі.

Ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 1,6%, рибу і продукти з риби – 1,4%, м`ясо і м`ясопродукти – на 0,5%, безалкогольні напої, інші продукти харчування – на 0,4%.

Водночас, на 2,4% подешевшали молоко, сир і яйця, на 2% - масло і жири, на 0,9% - цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,9%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,6%. Водопостачання і різні послуги, які належать до утримання житла, подорожчали на 20,1%.

У сфері охорони здоров`я ціни зросли на 0,9%, транспорт – на 0,4%. Послуги ресторанів і готелів подорожчали на 0,1%.