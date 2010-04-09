Залізничні квитки в Україні знову стануть іменними

Залізничні квитки в Україні найближчим часом можуть знов стати іменними, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Збільшення кількості проявів екстремізму недалеко від наших кордонів стало однією з причин можливого відновлення найближчим часом іменних квитків на українській залізниці", - йдеться в повідомленні департаменту зв`язків з громадськістю і міжнародної діяльності МВС України.

У департаменті підкреслюють, що саме МВС стало ініціатором введення персоніфікованих залізничних квитків, і за пропозиціями міліції вже готується відповідна ухвала уряду.

За інформацією департаменту, у зв`язку з відміною іменних квитків в 2007 році значно ускладнилася робота транспортної міліції. "Майже три роки ми без особливого успіху намагаємося повернути практику оформлення іменних квитків на залізниці, і останнім часом ситуація стала кардинально мінятися. Є небезпідставна надія на позитивне рішення цього питання", - повідомляє департамент з посиланням на начальника відділу департаменту транспортної міліції МВС Костянтина Бушуєва.

За його словами, транспортна міліція розробила два проекти нормативно-правових актів. Вони стосуються рішення питання про внесення до залізничних проїзних документів даних про пасажира, що, на думку правоохоронців, понизить активність людей, що скуповують квитки для подальшої їх реалізації за завищеними цінами, а також підвищить рівень правопорядку на транспорті, оскільки буде можливість відстежувати зловмисників.

Як повідомлялося раніше, До початку літнього сезону залізничні квитки можуть подорожчати приблизно на 10%.

Водночас, таке підвищення тарифів не вирішить проблеми збитковості пасажирського сектору. Згідно з даними, оприлюдненими "Укрзалізницею", збитки від пасажирських перевезень 2009 року склали 5,2 млрд грн, у тому числі від приміських - 2,6 млрд грн.

ТСН