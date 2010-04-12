Україна зможе вийти на докризовий рівень безробіття у 2011-2012 рр.

Україна зможе вийти на докризовий рівень показника безробіття у 2011-2012 рр., вважає керівник інформаційно-аналітичного центру Forex Club Микола ІВЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив журналістам на прес-конференції у п`ятницю.

На його думку, ситуація із зайнятістю в Україні впродовж 2010 року покращає. Сприятиме цьому відновлення ВВП на рівні 4%, зростання промисловості на 7,1% і роздрібного товарообороту на 5%, збільшення обороту у сфері транспорту на 6%. Рівень безробіття у поточному році, за методологією Міжнародної організації праці, серед населення віком 15-70 років знизиться на 0,5% - до 8,3%, тоді як серед українців працездатного віку – на 0,6%, до 9%.

«Проте вийти на докризовий рівень, з урахуванням характеру показника безробіття, що запізнюється по відношенню до ВВП і зростання промислового виробництва, Україна зможе лише у 2011-2012 рр. За підсумками минулого року рівень безробіття, за методологією МОП, серед населення віком 15-70 років підвищився на 2,4%, працездатного віку – на 2,9%», - сказав М.ІВЧЕНКО.

Також він повідомив, що темп зростання середньомісячної номінальної заробітної плати в 2010 році може становити близько 15%. З урахуванням прогнозних темпів середньорічної інфляції у розмірі 13%, індекс реальної зарплати, ймовірно, зросте на 2%, а реальні доходи населення підвищаться на 2,5%, сказав М.ІВЧЕНКО.