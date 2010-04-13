Потреба в кадрах у Херсонській області скоротилася на 57%

Потреба в кадрах підприємств, установ і організацій Херсонської області за даними на 1 квітня 2010 р. становила 1,215 тис. осіб, що на 57% менше, ніж на 1 квітня минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Херсонському обласному центрі зайнятості населення.

При цьому, згідно з повідомленням, у сільському господарстві кількість вакансій на 1 квітня становила 196, що на 31,71% менше, ніж рік тому.

Також повідомляється, що в першому кварталі 2010 р. у Херсонській області служби зайнятості працевлаштували 1,897 тис. чоловік, що на 46,05% менше, ніж у січні-березні 2009 р.