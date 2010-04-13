Потреба в кадрах у Херсонській області скоротилася на 57%
11:28, 13 квітня 2010Права споживачів
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Потреба в кадрах підприємств, установ і організацій Херсонської області за даними на 1 квітня 2010 р. становила 1,215 тис. осіб, що на 57% менше, ніж на 1 квітня минулого року.
Про це УНІАН повідомили в Херсонському обласному центрі зайнятості населення.
При цьому, згідно з повідомленням, у сільському господарстві кількість вакансій на 1 квітня становила 196, що на 31,71% менше, ніж рік тому.
Також повідомляється, що в першому кварталі 2010 р. у Херсонській області служби зайнятості працевлаштували 1,897 тис. чоловік, що на 46,05% менше, ніж у січні-березні 2009 р.
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