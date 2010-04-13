Кількість українців, які користуються інтернетом, зросла на 35%

Розмір української аудиторії користувачів інтернету (унікальні Браузери, котрі здійснили більше одного перегляду сторінки (хіта) за поточний місяць + Браузери, які проглядали сторінки в цьому і в минулому місяці) у березні ц.р. збільшився на 34,5%, порівняно з лютим - до 24,8 млн. осіб.

Такі результати наводять у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського інтернету» за березень 2010 р., який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно зі звітом, таке зростання зумовлене використанням нової географічної бази IP-адрес, яка дозволила точніше визначити кількість користувачів УАнету.

Географічно, як і раніше, лідирує Київська область. Її частка серед користувачів склала 58,02% від загальної аудиторії. Далі йдуть такі регіони: Донецьк, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Львів, Крим, Луганськ. Їхня сумарна частка становить 29,64%. На решту регіонів припадає 11,62%. Варто зазначити, що всі користувачі, провайдером яких є "Укртелеком", належать до київського регіону.

У Житомирській та Івано-Франківській областях - найменша активність - усього 0,17% і 0,22% відповідно, у Чернівецькій - 0,33%.

Загальний час, проведений українськими користувачами інтернету в глобальній мережі в березні 2010 р., склав понад 3,844 млрд. хвилин, що на 1,01% менше, ніж попереднього місяця.