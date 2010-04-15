УКАБ прогнозує підвищення цін на м’ясомолочну продукцію

У випадку різкої зміни державної підтримки виробників молока і м`яса, аграрії можуть втратити її назавжди. Про це свідчить аналіз, проведений Асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) у зв`язку з можливою заміною податкової підтримки виробників молока і м`яса через переробні підприємства на програми прямої бюджетної підтримки аграріїв у випадку, якщо це буде передбачено Законом України "Про державний бюджет України на 2010 рік".

Експерти зазначають, що в першу чергу, йдеться про затримку з напрацюванням нового механізму державних дотацій і створенням реєстру фізичних осіб - власників корів і відкриттям ними рахунків у банках. Це призведе до неможливості отримання дотацій великою кількістю виробників (йдеться про понад 1,5 млн. лише фізичних осіб) протягом 3-6 місяців. Якщо такі вимоги стануть дуже обтяжливими для дрібних товаровиробників, селяни просто втратять підтримку. Це спричинить ризик подальшого підвищення цін на м`ясомолочну продукцію для компенсації недоотриманих доходів, або призведе до прискорення вирізки худоби і зниження поголів`я корів.