Луцьким ветеранам у супермаркетах надаватимуть знижки до 10%

У Луцьку протягом травневих свят (з 4 по 9 травня) в мережі супермаркетів ветеранам надаватимуть знижки до 10%. Така практика уже запроваджувалася в Луцьку у 2007 році, цьогоріч її відновили.

Як повідомили у департаменті соціальної політики Луцької міської ради, з ініціативою щодо відновлення запровадженої два роки тому системи знижок виступила міська влада. З цією метою на адреси мереж торгових підприємств міста направили листи-звернення міського голови з проханням підтримати таку пропозицію.

На прохання уже відгукнулась торгова мережа «Наш край», яка до Дня Перемоги та протягом травневих свят проведе акцію «9 Травня – пам’ятаємо та схиляємось», під час якої учасники бойових дій та інваліди отримають у магазинах мережі гарантовану знижку у розмірі 9%. Для цього на касі необхідно показати відповідне посвідчення.

Також 8 та 9 травня кожному покупцю в магазинах цієї мережі вручать Георгіївську стрічку для вшанування пам’яті героїв Великої Вітчизняної Війни. Від решти торгових мереж поки чекають відповідь.