Не варто очікувати зниження вартості овочів до нового врожаю

Різкі коливання цін на овочі продовжаться у випадку відсутності державної стратегії розвитку галузі, йдеться в повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як наголошують у повідомленні з посиланням на оперативні дані цінового моніторингу Міністерства аграрної політики, а також інформацію, що надходить з великих овочевих баз, після стрімкого зростання цін в січні-лютому і незначної подальшої корекції вартість найбільш споживаних овочів, так званої «борщової» групи на основних гуртових ринках країни ось уже місяць залишаються практично незмінним. На даний момент середні гуртові ціни на білокачанну капусту знаходяться на рівні 3,95 грн./кг, на моркву – 4,15 грн../кг, буряк – 4,00 грн./кг, ріпчасту цибулю – 6,00 грн./кг. Помідори і огірки, які в даний період є переважно імпортними, зафіксувалися в діапазоні 16-18 грн../кг і 18-20 грн./кг відповідно.

«Не варто чекати зниження вартості овочів до нового врожаю, адже виробники, а це в основному фермерські і особисті підсобні господарства, хочуть окупити додаткові витрати і втрати при зберіганні торішніх запасів», - відзначає експерт аграрних ринків УКАБ Роман Сластьон. «Навіть у випадку дуже хорошого врожаю проблема недостатнього об`єму задовільних сховищ і нерозвиненості регіональних гуртових ринків збереже високу сезонність вартості овочів. У рішенні цього питання активнішу роль повинна зайняти держава, розробивши ефективну програму підтримки українських овочівників, яких останніми роками частково витісняють зарубіжні виробники», - додав експерт. Поки ж, як відзначають в УКАБ, держава лише обмежує можливості розвитку галузі, зокрема нераціональним регулюванням сівозміни.

Нагадаємо, що основною причиною сильного зростання цін в січні, на думку багатьох експертів, були затяжні січневі морози і недостатня кількість овочесховищ. За даними УКАБ, значне зростання цін також пов`язане з падінням об`ємів виробництва овочів борщової групи в 2009 році на 10% в порівнянні з 2008 роком. В результаті в порівнянні з квітнем 2009 року ціни на капусту зросли майже в 4 рази, моркву - 2,6 разу, картоплю – 1,5 разу.