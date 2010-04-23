У Херсоні таксисти безплатно возитимуть ветеранів

10:39, 23 квітня 2010
Права споживачів
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У День Перемоги

У День Перемоги 15 херсонських служб таксі безплатно возитимуть учасників бойових дій та інвалідів війни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона.

Перевезення здійснюватимуться після телефонного виклику таксі і за пред`явленням посвідчення. Номери телефонів, за якими можна буде викликати машину, ветеранам обіцяють повідомити додатково.

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