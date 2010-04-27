На Львівщині забракували 10% перевіреної продукції

У І кварталі 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Львівстандартметрологія» перевірили продукції на суму 2 млн. 489 тис. грн. Вартість забракованої продукції склала 251 тис. 670 грн. (10,1%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомлення, протягом вказаного періоду провели 62 первинні та 3 повторні перевірки щодо дотримання вимог стандартів, норм і правил. Порушення встановлено під час 57 первинних перевірок (92% ).

До переліку перевіреної продукції потрапили кондитерські борошняні та хлібобулочні вироби, продукти переробки зернових культур (крупи), ковбасні вироби, питна вода, рибна продукція, алкогольні напої, молокопродукти, будівельні вироби, продукція хімічної промисловості та нафтопереробки, вікна з полівінілхлориду (ПВХ), меблева та швацька продукція тощо.

Основними недоліками перевіреної продукції є такі порушення: за фізико-хімічними, органолептичними показниками, вимог маркування (група харчових продуктів); недотримання вимог до геометричних параметрів, проведення випробувань, порушення правил обов’язкової сертифікації, дефекти зовнішнього вигляду та недоліки метрологічного забезпечення групи промислової продукції.

Загалом за результатами перевірок впродовж І кварталу 2010 року видано 36 приписів щодо заборони реалізації перевірених партій продукції та 31 припис щодо заборони реалізації всієї продукції. До 47 підприємств-порушників застосовано штрафи на загальну суму 97 тис. 200 грн., також адміністративні штрафи застосовано до 47 посадових осіб на загальну суму 11 тис. 130 грн.