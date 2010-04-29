Чи підвищуватиме "Укрзалізниця" тарифи на пасажирські перевезення?

Заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СНІТКО, відповідаючи на запитання про збитковість пасажирських перевезень, повідомив журналістам, що «Укрзалізниця» ініціює підвищення цін на пасажирські перевезення на 15% із 1 червня й на 15% із 1 вересня цього року.

Водночас, прес-служба відомства спростовує поширену ЗМІ інформацію щодо намірів підприємства підвищити тарифи на пасажирські перевезення.

“Ця інформація не відповідає дійсності. У свою чергу зазначаємо, що "Укрзалізниця" ще не має планів щодо підвищення тарифів на пасажирські перевезення”, - наголошують у повідомленні.