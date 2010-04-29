На Закарпатті атракціони експлуатують з порушеннями

У Закарпатській області на 6 підприємствах, що експлуатують атракціони, виявлено 19 порушень вимог нормативно-правових актів з безпеки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив в. о. заступника начальника Територіального управління Держгірпромнагляду Богдан ДОРОШ.

За його словами, інспектори Територіального управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області провели перевірку готовності суб’єктів господарювання, які експлуатують атракціонну техніку, до її безпечної роботи у весняно-літній період 2010 року.

Найбільш характерними порушеннями, за словами Б.ДОРОША, є недоліки у роботі електрогосподарства атракціонів.

Він також уточнив, що за результатами перевірки керівникам перевірених підприємств видано два приписи, заборонено експлуатацію двох одиниць захисних засобів, накладено адміністративні стягнення на двох посадових осіб. Робота з перевірки готовності атракціонної техніки триватиме до 31 травня.

На Закарпатті зареєстровано 15 підприємств, які отримали дозволи на експлуатацію атракціонної техніки, 7 з них експлуатують стаціонарні атракціони безпосередньо на території області.