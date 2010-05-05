Євпаторія приготувала найбільший у світі чебурек
10:47, 05 травня 2010Права споживачів
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Завдовжки 55 сантиметрів
Найбільший чебурек в Україні та світі приготували кулінари в Євпаторії в рамках відкриття курортного сезону, передає кореспондент УНІАН.
«Рекорд є не тільки українським, але й світовим», - заявив представник книги рекордів України.
Чебурек вийшов завдовжки 55 сантиметрів, завширшки - 30 сантиметрів, а важить півтора кілограми.
Його продали на аукціоні жителю Сімферополя за 350 гривень. Чоловік подарував його хлопчикові. Виручені за виріб-рекордсмен гроші віддадуть на потреби дитячого будинку.
Свято продовжилося змаганням на поїдання чебуреків звичайних розмірів, його виграв відпочивальник з Дніпропетровщини.
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