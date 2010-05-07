Держспоживстандарт забракував третину перевіреної рибної та морепродукції

Фахівці Держспоживстандарту України впродовж першого кварталу поточного року під час виробництва й зберігання продукції перевірили 125,06 туб (1 туба – 1 тис. умовних банок консервів, вага однієї умовної банки становить близько 350 г) консервів і 33 т 800 кг іншої рибної та морепродукції (мороженої риби, риби холодного копчення, солоної риби, пресервів, консервів) на загальну суму понад 996 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, невідповідність нормативної документації зафіксована в 0,40 туб і 27 т 94 кг продукції на суму понад 332 тис. грн., що становить 33% перевіреній продукції.

Загалом було перевірено 37 підприємств рибопереробної галузі, й порушення встановлено на 29 із них.

Продукція не відповідала вимогам нормативної документації через порушення за фізико-хімічними, мікробіологічними й органолептичними показниками, через випуск і реалізацію продукції без сертифікатів відповідності, відсутність контролю й порушення періодичності перевірок, відсутність атестації виробництва, невідповідність вимогам із маркування, упаковки тощо.

Основними причинами випуску неякісної продукції були низька якість сировини, незадовільний контроль і зберігання, незадовільний санітарний контроль на виробництві, відсутність власних виробничих лабораторій на підприємствах тощо.

Впродовж першого кварталу територіальні органи Держспоживстандарту України 12 підприємствам заборонили реалізовувати 16 партій продукції, на 21 підприємстві заборонили реалізацію всієї продукції, а 29 підприємствам були видані розпорядження про усунення порушень. Застосовано 50 штрафів на загальну суму 42 тис. 360 грн.