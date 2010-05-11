У Німеччині виявили діоксин в курячих яйцях

Німецькі мережі супермаркетів Rewe та Lidl вилучили партії курячих яєць з маркуванням «біо», в яких виявили діоксин. За даними німецького відомства з питань споживачів, зерно кукурудзи українського походження постачалося до господарств щонайменше дев`ятьох німецьких земель. Зерно вони, начебто, купили ще взимку в одного нідерландського підприємства.

Експерт Німецько-українського об`єднання «Аграрний діалог» Гайнц-Вільгельм ШТРУБЕНГОФФ (Heinz-Wilhelm Strubenhoff ) вважає, що нинішнім «діоксиновим скандалом» вже завдано шкоди іміджеві України. Водночас, зауважує експерт, необхідно уникнути важких економічних наслідків.

«Бажано, щоб відповідні українські інстанції негайно відреагували й зробили все, щоб з`ясувати проблему та не поставити під загрозу експорт кукурудзи»,- зазначив ШТРУБЕНГОФФ. Підкреслюючи надзвичайну важливість цієї статті експорту, фахівець повідомив, що Україна експортує багато мільйонів тонн кукурудзи на рік, значну кількість якої до країн Євросоюзу. У низці європейських країн, насамперед в Іспанії, українська кукурудза відіграє велике значення як корм для птиці.

Фахівець не зміг навіть припустити, в який спосіб стало можливим потрапляння діоксину в кукурудзу. За словами Штрубенгоффа, ця речовина не використовується в сільському господарстві як добриво.

Втім, цей вже не перший скандал у ЄС, де фігурує сільське господарство України. У 2008 році до Франції та Іспанії потрапила партія української олії, забруднена мастилом. Хоча ці домішки були визнані нетоксичними, скандал мав серйозні економічні наслідки. Експорт української олії був паралізований на 4-5 місяців, нагадав Штрубенгофф. «Залишається сподіватися, що цей інцидент – поодинокий випадок, а обставини будуть з’ясовані якомога швидше»,- додав він. До торгівлі кукурудзою причетні приблизно п’ятдесят великих українських компаній, а також, імовірно, сотні окремих господарств, адже виробники теж мають право експортувати.

До речі, в останні роки кукурудза демонструвала одні з найвищих показників рентабельності в рослинництві, перевищуючи показники пшениці та ячменю більш ніж удвічі. І поточного року сільгоспвиробники України, очевидно, "зроблять більший акцент на вирощуванні кукурудзи", вважають знавці у Києві. На думку експерта Українського клубу аграрного бізнесу Андрія Товстоп`ята, для збільшення посівних площ під кукурудзу є всі підстави.

“Німецька хвиля”