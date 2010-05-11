Держспоживстандарт забракував 22% перевірених безалкогольних напоїв

Впродовж І кварталу 2010 року фахівці державного нагляду Держспоживстандарту перевірили під час зберігання та гуртової реалізації 391,1 дал. безалкогольних напоїв на загальну суму 3 тис. 379 грн. на двох підприємствах. Через невідповідність нормативній документації (НД) забракували 84,15 дал. (22%) продукції на суму 2 тис. 878 грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, основними причинами бракування продукції була незадовільна організація приймального контролю, недоліки підготовки виробництва та порушення умов зберігання безалкогольних напоїв.

На одному із луганських підприємств було перевірено 7,1 дал. безалкогольного соковмісного сильногазованого напою «Апельсин» на суму 248 грн. На споживчому маркуванні було вказано неповний склад продукту, відсутній попереджувальний напис щодо споживання продукту певними категоріями населення (а саме: «Продукт не рекомендовано хворим на фенілкетонурію та дітям до семи років»). Також на підприємстві не було приладу для вимірювання відносної вологості повітря та переліку засобів вимірювальної техніки, що використовуються і підлягають повірці 2010 року.

За результатами перевірок безалкогольних напоїв впродовж звітного періоду фахівці державного нагляду Держспоживстандарту України заборонили реалізацію однієї партії продукції, винесли одну постанову про накладення штрафу на суму 659 грн.